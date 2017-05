Bruxelles (askanews) - "Tutte le nazioni sono in lutto per l'attacco di Manchester". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando a Bruxelles all'inaugurazione della nuova sede Nato. "È una cosa terribile e primo ministro Theresa May, siamo con lei. Chiedo un momento di silenzio per le vittime di Manchester", ha detto Trump.