Turchia, leader partito filo-curdo Demirtas condannato a 5 anni

Roma, (askanews) - Selahattin Demirtas, leader del Partito filocurdo Hdp, (Partito democratico del popolo), è stato condannato da un tribunale turco a cinque mesi di prigione.Demirtas è detento da novembre perché accusato di collegamenti con il Pkk curdo e di avere fatto propaganda terrorista per conto loro. Se queste accuse saranno confermate, rischia fino a 142 anni di prigione.Ma il tribunale di Dogubayazit, nell'est del paese anatolico, lo ha condannato a 5 anni, dichiarandolo colpevole di avere denigrato lo Stato turco e le sue istituzioni. Detenuto nel carcere di Edirne, nel nord-ovest della Turchia, è ben lontano dal cuore sud-orientale dove è attivo il suo movimento curdo.In un altro colpo basso all'Hdp, le autorità turche martedì hanno revocato il seggio parlamentare all'altra co-leader del partito, Figen Yuksekdag, anche lei attualmente in carcere, in seguito a una condanna del 2013 per "propaganda terroristica", convalidata in appello dall'alta corte nel 2016. Il numero dei deputati dell'Hdp nel parlamento turco è così sceso a 58.