Twilight Express Mizukaze: fascino di un Orient Express nipponico

Osaka (askanews) - Se pensate potervelo permettere non dimenticate il nome: Twilight Express Mizukaze. È il non plus ultra dei treni di lusso disseminati per il Giappone, entrato in servizio da pochi giorni per trasportare viaggiatori molto privilegiati in grado di poter sborsare migliaia di euro per una scampagnata ferroviaria.Mizukaze significa "vento fresco" in giapponese e il Twilight Express ostenta uno stile opulento Art Déco e una sagoma desueta in omaggio al suo illustre predecessore, il Twilight Express (e basta), mandato in pensione a causa della venerabile etàPartito da Osaka con una trentina di passeggeri tirati a sorte, tanta era la richiesta, si è diretto verso il sud dell'isola di Honshu, la più grande dell'impero del Sol levante, alla scoperta dei suoi affascinanti paesaggi bucolici e costieri. La suite offre il confort di un albergo a cinque stelle con letti di piume e bagni in marmo. Ma attenzione, il biglietto si aggira sui 20mila euro per un'andata e ritorno di tre giorni. Chi vuol essere lieto sia...