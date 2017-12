(Agenzia Vista) Roma, 12 dicembre 2017 Ue, Salvini se regole non cambiano meglio soli che male accompagnati ''Se le regole Ue non cambiano meglio soli che male accompagnati''. Queste le parole di Matteo Salvini durante una diretta Facebook in cui ha parlato dei principali temi di attualita' con i suoi followers. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev