Una legge per istituire la Giornata del risparmio energetico

Roma, (askanews) - L'istituzione di una Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. Lo chiede una proposta di legge presentata alla Camera dal Partito democratico, che punta a promuovere la diffusione di comportamenti più compatibili con il nostro pianeta e con il futuro delle prossime generazioni.Chiara Braga, responsabile Ambiente del Pd e prima firmataria della Legge, ha spiegato così il senso dell'iniziativa parlamentare: "Intanto per dare risalto maggiore a una sensibilità che si è diffusa molto in questi ultimi anni nei cittadini, ma anche nelle istituzioni, sul tema del risparmio energetico, dell'uso efficiente delle risorse e sugli stili di vita sostenibili. Lo abbiamo fatto raccogliendo un messaggio che ormai da 13 anni una trasmissione del servizio pubblico che è Caterpillar con l'iniziativa 'M'illumino di meno' sta portando in giro per il Paese e ci sembrava opportuno far diventare questa occasione anche un momento di impegno delle istituzioni".Massimo Cirri, il popolare conduttore di Radio 2, è fiero di aver contribuito in prima persona ad una maggiore sensibilità collettiva sui temi ambientali: "Possiamo dire che quello che è stato fatto dalla radio e dai cittadini per 'M'illumino di meno' oggi dà l'assalto al Palazzo d'Inverno ma in termini molto, molto pacifici".Ma quali sono le azioni prioritarie da intraprendere per un mondo più sostenibile? "Si va - ha risposto Braga - dai grandi impegni internazionali e quindi cambiare il modo in cui produciamo, viviamo, nel Paese e nl mondo e utilizziamo le risorse naturali ma passa anche dai piccoli comportamenti individuali, da come ci muoviamo, come riscaldiamo le nostre case, le nostre scuole, i nostri edifici, come condividiamo spazi, tecnologie e luoghi e questo credo che sia veramente la chiave di volta, tenere insieme questi due aspetti: le grandi questioni globali e i comportamenti dei singoli che possono davvero fare la differenza".