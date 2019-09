Usa 2020, terzo dibattito dem. Trump: penso che vincerà Biden

Roma, 13 set. (askanews) - Mentre negli Stati Uniti si svolgeva il terzo dibattito televisivo fra i candidati alla leadership democratica per la corsa alla Casa Bianca nel 2020, con l'ex vicepresidente Joe Biden dato per favorito, seguito dai senatori Elizabeth Warren e Bernie Sanders, il presidente Donald Trump, attaccato da tutti gli sfidanti soprattutto sul fronte dell'immigrazione con i suoi muri, ha detto la sua:"Sapete, se non farà grossi errori, dovrebbe essere lui. Io vedo Joe Biden come candidato, ripeto se non farà rossi errori sarà lui lo sfidante".Poi Trump su un possibile vertice con l'Iran, ha rivelato ai giornalisti: "Posso dirvi che l'Iran vuole un incontro e la Cina vuole fare un accordo. Insomma abbiamo molte cose interessanti in corso".