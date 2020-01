Usa, Senato approva la procedura di impeachment per Trump

Washington, 22 gen. (askanews) - Il Senato americano ha approvato la procedura di impeachment del presidente Donald Trump. Sono stati 53 i voti a favore e 47 i contrari dopo quasi 13 ore di dibattito.L'assemblea ha approvato la risoluzione presentata dal leader della maggioranza in Senato, il repubblicano Mitch McConnell, dopo la bocciatura di una serie di emendamenti proposti dal capogruppo democratico Chuck Schumer. Trump è accusato di abuso di potere e intralcio al Congresso.Nel corso delle quasi 13 ore di dibattito, i senatori hanno bocciato 11 emendamenti presentati dai democratici che prevedevano la richiesta di documenti a Casa Bianca, Dipartimento di Stato e altre agenzie federali, e la convocazione di testimoni quali John Bolton, ex consigliere per la sicurezza nazionale.I democratici hanno sostenuto l'importanza di avere accesso ai documenti che l'amministrazione americana ha rifiutato di presentare, tra cui la corrispondenza tra il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, e altri alti funzionari, così come documenti dell'Ufficio per la gestione e bilancio, responsabile della sospensione degli aiuti militari all'Ucraina al centro dell'indagine di impeachment. I democratici ritengono tali documenti essenziali perchè il Senato possa portare avanti un procedimento equo.