Usa, tempesta in Georgia "come bomba nucleare": almeno 18 vittime

Washington (askanews) - Una violenta tempesta si è abbattuta sulla Georgia, negli Stati Uniti tra il 21 e il 22 gennaio 2017 uccidendo almeno 18 persone; secondo alcune testimonianze è stato "come se fosse esplosa una bomba nucleare, assolutamente devastante".Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha presentato le sue condoglianze al governatore della Georgia, Nathan Deal, definendo la tempesta "cattiva, potente e violenta".Il governatore Deal, dal canto suo, ha decretato lo stato d'emergenza per 7 contee dello Stato e ha detto che chiederà aiuti finanziari federali per la ricostruzione.L'Agenzia meteo federale ha registrato danni estesi in diverse regioni di questo Stato sud-orientale degli Stati Uniti, con numerosi alberi e piloni elettrici caduti. Le previsioni mettono in guardia dal rischio di maltempo e tornadi anche la Carolina, il sud della Georgia e la Florida.