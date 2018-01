Valanghe in Val Venosta, elicotteri evacuano 75 turisti bloccati in un hotel, le immagini

(Agenzia Vista) Bolzano, 23 gennaio 2018 A seguito di una valanga che ha interessato la zona della Vallelunga in provincia di Bolzano, personale delle Stazioni SAGF di Silandro (BZ) e Merano (BZ) nonché della Sezione Aerea di Bolzano, fin dalle prime ore della mattinata, hanno collaborato, unitamente ad altri attori istituzionali impegnati sul campo, alle attività di evacuazione di oltre 150 persone rimaste isolate in seguito all'evento di cui sopra. In particolare, la valanga ha lambito una struttura alberghiera (Hotel Langtauferer Hof) sita nel comune di Curon Venosta (BZ), presso la quale alloggiavano circa 80 persone. Non sono segnalati allo stato vittime o feriti _ Courtesy Guardia di Finanza Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev