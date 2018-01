(Agenzia Vista) Bolzano, 23 gennaio 2018 Valanghe in Valle d'Aosta, 70 turisti evacuati in elicottero Alcune valanghe si sono staccate dalle catene alpine in Val Venosta mettendo a rischio l'incolumita' di 75 turisti che alloggiavano all'interno di un'albergo. La struttura e' stata evacuata dalle forze dell'ordine che hanno portato in salvo le persone a bordo degli elicotteri. La situazione e' simile anche in Svizzera, nel Canton Ticino. fonte Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev