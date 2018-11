(Agenzia Vista) Venezia, 20 novembre 2018 Venezia si tinge di rosso per i cristiani perseguitati. Grazie all’iniziativa del Patriarca, monsignor Francesco Moraglia diversi palazzi sul Canal Grande e il Ponte di Rialto sono stati illuminati di colore rosso. L’evento è stato dedicato in particolare modo ad Asia Bibi, la donna cristiana condannata a morte per blasfemia in Pakistan e recentemente assolta. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev