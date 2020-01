(Agenzia Vista) Firenze, 17 gennaio 2020 Vigili rimuovono ostacoli in Arno per consentire normale deflusso La rimozione ostacoli per consentire il normale deflusso delle acque del fiume Arno. Stamattina intervento dei vigili del fuoco su richiesta del Comune di Firenze per togliere tronchi e materiali d'intralcio accumulati all'altezza del ponte Vespucci / fonte Vigili del fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev