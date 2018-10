(Agenzia Vista) Roma, 13 ottobre 2018 Zingaretti Manovra omicidio di futuro colpisce i giovani Il presidente della Regione Lazio e candidato alla segreteria del Pd, Nicola Zingaretti, da' il via alla convention di due giorni ''Piazza Grande'' all' Ex 'Dogana. Così Zingaretti in un passaggio del suo intervento: ''Non vi azzardate a tagliare un euro ai trasferimenti degli enti locali, non e' piu' possibile, perche' questo omicidio di futuro in atto in questo momento colpisce determinate categorie del Paese, a partire dai giovani. Non ci prenderete in giro, saremo vigili perche' a nessun pensionato, pendolare studente che ha bisogno del welfare venga tolto un centesimo solo perche' con la vostra arroganza non avete il coraggio di dire che avete vinto con promesse irrealizzabili" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev