A Londra première del film di "Downton Abbey" con tutto il cast

Londra, 10 set. (askanews) - L'attesa è finita. A 4 anni dall'ultimo episodio di "Downton Abbey", tutto il cast della serie si è ritrovato a Londra per la première del film, nei cinema."È stato incredibile tornare di nuovo tutti insieme, mi piace davvero questa grande famiglia ed è un grande privilegio avere la possibilità di lavorarci - dice Michelle Dockery, che interpreta Mary - perché spesso quando finisci qualcosa basta, è andata, invece ora mi sento come in una grande celebrazione della seria".Il film racconta la famiglia Crawley e tutti la servitù della casa alle prese con dei visitatori d'eccezione: la famiglia reale. "La sfida nel trasformare una serie in un film è renderlo cinematografico, trovare una storia principale interessante, dice Julian Fellowes, creatore della serie. "Io spero di averla trovata".