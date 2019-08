A Rainbow MagicLand cercano 200 zombie per la festa di Halloween

Roma, 21 ago. (askanews) - Rainbow MacigLand assume 200 zombie in vista della festa di Halloween. "A.A.A. Cercasi Zombie - è l'annuncio -. Hai uno spirito da mostro? L'Horror è sempre stata la tua passione? Allora hai l'occasione di dimostrarlo, perché Rainbow MagicLand è pronto ad assumere fino a 200 zombie"."Cerchiamo zombie, vampiri, clown terrificanti e mummie resuscitate desiderose di inseguire e terrorizzare i temerari ospiti che durante tutti i fine settimana di Ottobre, a partire dal 12, ed il 31 Ottobre, giorno di Halloween, si avventureranno nel Parco durante l'Halloween Horror Nightmare o avranno il coraggio di entrare in uno dei 5 percorsi del terrore: l'ormai famosissimo Haunted Hotel e per l'occasione, Zombie Attack, Doomed Circus, Vampire Dungeon e La Maledizione di Tutankhamon. Vuoi essere uno di loro?", si legge nell'annuncio.