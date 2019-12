A Roma arriva "Aqua", show acquatico con musica, magia, acrobazie

Roma, 21 dic. (askanews) -nude, si riescono a levare un po' di scritte?https://www.youtube.com/watch?v=0s-2bmKXDwwUno show ambientato nel mondo marino tra fascino, magia, ritmo e divertimento. Per la prima volta a Roma Eur arriva "Aqua - Il circo dove l'acqua fa spettacolo", uno show che usa tecnologia d avanguardia con effetti mapping con giochi di luci, musica dal vivo, una vera band caraibica e una cantante.Ambientato in un acquario circolare con oltre 50.000 litri di acqua, racconta la storia di un turista un po indisciplinato che arriva ai Caraibi e viene accolto da una festa colorata e tra musica e canti viene attratto dall irresistibile voce di un ammaliante sirena. Lui non ce la fa a resistere, la guarda, la bacia, e lei se lo avvolge a sé e lo trascina negli abissi. Qui vivrà una serie di avventure piene di acrobazie, forza e destrezza incontrando delle magiche creature che girano nel mondo sottomarino.II programma include anche 15 attrazioni di alto livello tecnico, 50 gli artisti: saltatori al trampolino elastico della nave dei pirati, giocolieri, sirene contorsioniste, virtuose danzatrici al trapezio, pattinatori acrobatici, rombanti moto d acqua che mediante uno complicato attrezzo faranno volare a gran velocità sotto l acqua delle spericolate atlete al trapezio, ecc. Senza dimenticare i protagonisti del fondo marino come la tartaruga, la stella marina, lo squalo, il granchio, le meduse, i simpatici polipi, i pesci e il cavalluccio marino. La produzione è italo-cubana (CirCuba); lo spettacolo ha anche un aspetto sociale, quello del rispetto del mare e dell ambiente; la struttura è dotata di un moderno impianto di acqua che la depura e la ricicla senza in questo modo sprecarla.