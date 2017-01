A Sanremo Carlo Conti incassa Maria De Filippi e Ricky Martin

Roma, (askanews) - Carlo Conti sarà affiancato sul palco dell'Ariston da Maria De Filippi, mentre tra i superospiti ci saranno Tiziano Ferro, Giorgia, Mika, Ricky Martin e Rag'n'Bone Man. Trattative in corso per Maurizio Crozza. Presentata la 67esima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 7 all'11 febbraio.E' iniziata con uno sketch la conferenza stampa di Sanremo."Pare che ci abbia ripensato...". Ma poi è arrivata, accolta dagli applausi. E la notizia che circolava da tempo è ufficiale: Maria De Filippi condurrà con Carlo Conti, ma senza prendere decisioni sulla direzione artistica, come ha spiegato lei stessa. Conti ha ricostruito come è nata l'idea di avere Maria sul palco, e ha sottolineato che non ci saranno vallette, perché "bastiamo io e Maria alla conduzione".