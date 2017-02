Alessandro Preziosi: L'Eliseo di Barbareschi è un regalo a Roma

Roma, (askanews) - "E' una realtà bisogna mettersi l'anima in pace, nel senso che chiunque in qualche modo equivochi l'Eliseo con la personalizzazione di Luca Barbareschi commette un grande errore, è un regalo che questa gestione fa alla città, al teatro, in mancanza di tutto quello che in città e in Italia si fa fatica ad avere delle realtà così polifunzionali, cioè due teatri, un posto che accoglie la gente alle 8 di sera invece di lasciarla sbivaccare per strada, inclusi i ragazzi". Lo ha affermato Alessandro Preziosi, in scena fino al 5 marzo al teatro di Via Nazionale con "Romeo e Giulietta" nel ruolo di Mercuzio, amico di Romeo."Un teatro sempre aperto, una realtà importante e soprattutto perché ha il coraggio di andare avanti nonostante tutte le difficoltà", ha aggiunto l'attore di origini napoletane.