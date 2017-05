Alexia compie 50 anni e festeggia con "Beata gioventù" e un album

Roma, (askanews) - Alexia compie 50 anni e per festeggiare si regala un album di inediti in uscita a settembre, anticipato dal brano "Beata giovent ", in radio proprio nel giorno del suo compleanno, il 19 maggio.E' un'esplosione di energia, ed un inno a tutte le età della vita, dalla gioventù alla maturità. Alexia ha voluto scattare un'istantanea sui giovani di oggi, ma allo stesso tempo raccontare i cinquant'anni di vita vissuta, pensieri, sensazioni, gioie e ansie che oggi rivive senza rimpianti, con una nuova consapevolezza, e rivede nella sua primogenita.Alessia Aquilani, in arte Alexia, dal debutto venti anni fa ad oggi ha venduto oltre 5 milioni di dischi in tutto il mondo Quest'ultimo brano è un invito a non rinunciare mai a cercare quel lato "bambino" che ciascuno ha nel profondo.