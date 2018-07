Amanda Lear: sognavo di doppiare la regina cattiva di Biancaneve

Roma, (askanews) - Amanda Lear è una delle doppiatrici del nuovo film Disney Pixar "Gli Incredibili 2", che arriverà nei cinema italiani dal 19 settembre. In questa occasione dà la voce a Edna Mode, ma ha conosciuto Walt Disney tramite i racconti di Dalì e ha sempre sognato di doppiare un altro personaggio."E' una cosa molto difficile, però molto stimolante, mi piace da morire, perché fare la doppiatrice è un mestiere stupendo, non c'è bisogno di truccarsi. A me è sempre piaciuto Disney, poi mi è piaciuto un po' di più perché Salvador Dalì aveva lavorato con Walt Disney e mi raccontava un sacco di cose. Hanno fatto cartoni animati insieme, un cartone animato che si chiamava 'Destino', che durava 6 minuti. E dunque mi raccontava di tutta questa tecnica dei cartoni animati e sono sempre stata affascinata da Disney. A me il personaggio che mi piaceva interpretare di più era la regina cattiva di Biancaneve. Biancaneve non mi piaceva perché faceva con l'aspirapolvere, passava, mentre la regina era sempre vestita bene. Infatti avete notato che i cattivi nei cartoni animati sono sempre quelli che sono vestiti meglio? Come lei, Malefica, hanno le unghie, il trucco. Ho sempre voluto fare un personaggio un po' cattivo, non la carina, romantica, ed Edna è un po' così".