Anteprima a Hollywood de "La grande Muraglia" di Zhang Yimou

Roma, (askanews) - Matt Damon e il cast de "The Great Wall - La Grande Muraglia" hanno partecipato all'anteprima dell'ultimo film del regista cinese Zhang Yimou a Hollywood, da qualcuno ribattezzata Chollywood. Draghi assetati di sangue, battaglie omeriche, effetti speciali e star americane, per la prima mega-produzione sino-americana, che sposa l'epopea cinese e le tecniche hollywoodiane:"Amo questo regista, lavora quasi esclusivamente in Cina e pensavo che non avrei mai avuto l'occasione di lavorare con lui. Ma improvvisamente ho avuto questa opportunità e non ho voluto perderla", ha spiegato Matt Damon, che nel film interpreta un mercenario inglese.L'attrice cinese Tian Jing, sulla sua collaborazione con Matt Damon:"Abbiamo fatto delle cadute molto pericolose durante le riprese e lui era sempre molto attento alla mia sicurezza, mi ha messo a mio agio e gliene sono grata. Sono una sua grande fan!".Il film in 3D, nelle sale cinesi da dicembre (2016) e in Italia dal 23 febbraio, è costato 135 milioni di dollari. E' il primo in lingua inglese per il cineasta di "Lanterne Rosse" (1991) e "La città proibita" (2007), che sottolinea:"Più del budget del film è grande, più è difficile produrlo. Fare questo film è stato come farne due in Cina. La cosa più difficile è stata conciliare le due culture. Bisogna trovare dei punti in comune, questo è particolarmente difficile".