Apri e Vinci, il backstage del quiz di Costantino della Gherardesca

La clip del programma da raiplay.it

COSTANTINO DELLA GHERARDESCA: LE IMMAGINI IN ANTEPRIMA DEL BACKSTAGE DI "APRI E VINCI" IL NUOVO QUIZ SHOW DI RAI2

Le immagini in anteprima del backstage del nuovo programma "Apri e Vinci" con Costantino Della Gherardesca, prodotto da Rai2 in collaborazione con Stand By Me, il quiz show sarà in onda su Rai2 dal 7 gennaio dal lunedì al sabato alle 16.45 e la domenica alle 20.00. Il conduttore entrerà letteralmente nelle case degli italiani, citofonando e recapitando un quiz, interrogando le famiglie concorrenti seduto sui loro divani e nei loro tinelli dal nord al sud dell'Italia.