Balliamo sul mondo, Chiara Noschese: "Ligabue mi ha dato una grossa mano sui dialoghi"

L'intervento di Ligabue nel musical Balliamo sul mondo? "E' intervenuto sui dialoghi. La pura dialoghistica e lì mi ha dato una grossa mano", spiega Chiara Noschese al termine della prima al Teatro Nazionale Che Banca! del musical 'Balliamo sul mondo.

BALLIAMO SUL MONDO - con i più grandi successi di LUCIANO LIGABUE, testo originale e regia di CHIARA NOSCHESE!

Prodotto e organizzato da Live On Stage, fino al 27 ottobre andrà in scena al Teatro Nazionale CheBanca! di Milano BALLIAMO SUL MONDO, il musical con i più grandi successi di Luciano Ligabue!

Uno spettacolo musicale tutto italiano, una storia inedita e originale, un gruppo di grandi voci, una storia che fa battere il cuore: questo è BALLIAMO SUL MONDO, musical nato da un’idea di Matteo Forte (Managing Director Stage Entertainment Italy) e Roberto Razzini (Managing Director Warner Chappell Music), con la firma di Chiara Noschese alla regia e al testo originale.

I 13 protagonisti, lungo 2 atti e 20 canzoni del Liga, si raccontano e cantano nell’arco di un decennio da un Capodanno all’altro, da quello alla soglia della maturità a quello dell’età adulta 10 anni dopo.

Le vite dei 13 protagonisti s’intrecciano, scandite dai più grandi successi di Luciano Ligabue, da “Certe Notti” a “Non è tempo per noi”, da “Tra palco e realtà” a “Urlando contro il cielo” e tante altre... tra cui ovviamente “Balliamo sul mondo”, la storica hit del Liga che dà il titolo al musical!

"La scrittura e la regia di BALLIAMO SUL MONDO, sono stati uno dei 'viaggi' più belli della mia vita: mentre scrivevo mi batteva forte il cuore per le sorti dei 13 protagonisti - afferma Chiara Noschese - La musica di Luciano traghetta, con decisione, nell’emozione… l'emozione di una storia semplice, una storia di tutti e per tutti.”

L’alba del secondo millennio, raccontata da un gruppo di giovani di provincia. Capodanno 1990: una comitiva di amici si riunisce, come ogni giorno, al Bar Mario per festeggiare l’arrivo del primo anno da maggiorenni. Progetti, speranze, amori, passioni ma anche incertezze, paure e vecchi rancori, s’incrociano sullo sfondo della grande festa.

La promessa di ritrovarsi 10 anni dopo nello stesso giorno è l’unico modo per rendere meno tragica e dolorosa la consapevolezza che niente dopo quella notte resterà uguale. È il momento di diventare adulti…

Il decennio che segue cambierà la vita di ognuno, riservando a ciascuno di loro percorsi e realtà inaspettate. Malgrado tutto, la promessa viene mantenuta.

Capodanno 2000: sarà difficile per il gruppo rimettere insieme i pezzi, eppure, ritrovarsi e ricostruire insieme, diventa inaspettatamente l’unica salvezza per tutti… “Perché dopotutto, nella vita, non è obbligatorio essere eroi.”

Orari spettacolo: Da mercoledì a venerdì ore 20.45 Sabato doppio spettacolo alle ore 15.30 e alle ore 20.45 Domenica pomeriggio alle ore 15.30

BALLIAMO SUL MONDO

CAST

BOB MESSINI - MARIO

BEATRICE BALDACCINI - STELLA

MARIO ACAMPA - FAUSTO

MARIANNA DALLE NOGARE - NICOLETTA

BRIAN BOCCUNI - ANTONIO

ILARIA DE ROSA - CARMEN

MICHELE DE PAOLA - MATTEO

MARIACARMEN IAFIGLIOLA - VALENTINA

LUIGI FIORENTI - MICHELE

BRUNELLA PLATANIA - BRUNA

YURI PASCALE LANGER - NICCOLÒ

MIRIAM SOMMA - MYRIAM

MATTEO SALA - GIANNI

BALLIAMO SUL MONDO: I BRANI MUSICALI

Primo atto

HO MESSO VIA

UNA VITA DA MEDIANO

LIBERA NOS A MALO

NON È TEMPO PER NOI

LE DONNE LO SANNO

PICCOLA STELLA SENZA CIELO

CERTE DONNE BRILLANO

CERTE NOTTI

VOGLIO VOLERE

BALLIAMO SUL MONDO

Secondo Atto

TU CHE CONOSCI IL CIELO

IL GIORNO DI DOLORE CHE UNO HA

SI VIENE E SI VA

POLVERE DI STELLE

L’AMORE CONTA

IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE

NIENTE PAURA

TU SEI LEI

TRA PALCO E REALTÀ

URLANDO CONTRO IL CIELO

CREDITI

PRODUZIONE: LIVE ON STAGE

TESTO ORIGINALE E REGIA: CHIARA NOSCHESE

CONTRIBUTI AL TESTO: LUCIANO LIGABUE

PRODUZIONE E ARRANGIANGIAMENTI MUSICALI: LUCIANO LUISI

CONSULENZA MUSICALE: GIACOMO LAURI VOLPI

ASSISTENTE ALLA REGIA: ELEONORA LOMBARDO

SET DESIGNER: GABRIELE MORESCHI

SOUND DESIGNER: ARMANDO VERTULLO

LIGHTING DESIGNER: FRANCESCO VIGNATI

MARSHALL è sponsor di BALLIAMO SUL MONDO