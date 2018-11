Bublé ringrazia per l'affetto al figlio Noah guarito dal cancro

Milano, 5 nov. (askanews) - Ospite domenica sera di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa su Rai1 un emozionato Michael Bublè ha ringraziato tutte le persone che in questi anni hanno mandato a lui e alla sua famiglia affetto, preghiere, pensieri ed energie positive per il figlio Noah che ha sconfitto il cancro."A tutti voi che state guardando da casa, non avete idea, di quanto le vostre preghiere, pensieri, energie positive hanno dato alla mia famiglia la possibilità di credere nell'umanità, in momenti in cui non ce la facevamo quasi più a continuare", ha dichiarato la star canadese."Non sono un peccatore, una celebrità, sono una persona normale che viene dal Canada e vi ama così tanto che non riesce a trovare le parole per ringraziarvi", ha aggiunto il crooner sposato con l'attrice e modella argentina Luisana Loreley Lopilato.