Buon compleanno Paperino, 85 anni di travolgente simpatia

Milano, 27 mag. (askanews) - Sfortunato, irascibile, pasticcione ma davvero tanto simpatico. Il popolarissimo personaggio di Paperino, compie 85 anni. Donald Duck ha esordito ufficilmente il 9 giugno del 1934 nel cortometraggio animato "The Wise Little Hen" (La Gallinella Saggia), appartenente alle Silly Symphonies.Da allora ha conquistato il cuore del pubblico ed è apparso oltre 150 cortometraggi e mediometraggi, anche grazie alla progressiva creazione della famiglia dei paperi con Zio Paperone, i nipoti Qui, Quo, Qua, l'eterna fidanzata Paperina, il fortunato cugino Gastone e tanti altri. I suoi fumetti sono pubblicati in oltre 40 paesi, negli anni il disegno è stato reso più moderno senza però snaturare le sue caratteristiche principali.Paperino è un personaggio poliedrico che sperimenta sia le gioie dell'amicizia sia le frustrazioni provocate dalle futili seccature della vita quotidiana e proprio per questo motivo i fan di tutte le età possono identificarsi facilmente nei suoi numerosi cambi d'umore.Paperino è un po' spaccone ma è facile ferire il suo ego. Tuttavia, nonostante questi suoi adorabili limiti, è un buono dal cuore d'oro ed è quasi impossibile non volergli bene.