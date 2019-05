Roma, 22 mag. (askanews) - Parata di stelle a Cannes per il nuovo film di Quentin Tarantino"Once Upon a Time in Hollywood". Il regista ha sfilato accompagnato dalla moglie Daniella Pick, ma sul red carpet tante le celebrities che hanno catturato le attenzioni dei fotografi. Da Dakota Fanning a Michelle Rodriguez, dalla modella Sara Sampaio ad Adrien Brody, tutti accorsi per il maestro del pulp.