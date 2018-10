Cate Blanchett: se avessi magia manderei tutti a votare negli Usa

Roma, 19 ott. (askanews) - "Mi piacerebbe avere la certezza che ogni maggiorenne si registrasse per votare alle elezioni Usa di midterm.Io vengo da un Paese in cui il voto in democrazia è obbligatorio, io credo che la libertà sia una responsabilità, una responsabilità enorme, quindi voglio incoraggiare tutti ad andare a votare".Così l'attrice australiana Cate Blanchett, alla Festa del cinema di Roma per incontrare il pubblico e presentare il film "Il mistero della casa del tempo" di Eli Roth, rispondendo a una domanda su che cosa farebbe se avesse il potere della magia come il personaggio che interpreta nel film per ragazzi.