"Ci siamo capiti male", il nuovo video di Biagio Antonacci

Roma, 18 nov. (askanews) - E' online il video di "Ci siamo capiti male", il nuovo singolo di Biagio Antonacci che anticipa "Chiaramente visibili dallo spazio" (Iris /Sony Music), l'album disponibile dal prossimo 29 novembre in versione fisica in cd e vinile e già disponibile in prenotazione in tutti gli store.Il video vede la partecipazione straordinaria delle azzurre della Nazionale italiana di nuoto sincronizzato che sono diventate vice campionesse del mondo in Corea del Sud.Il videoclip, girato tra le magnifiche architetture di Villa Malliana, è diretto da Mauro Russo, con la produzione Borotalco.tv e la firma degli executive producers Matteo Stefani e Andrea Biscaro.