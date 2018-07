Cinema in lutto, morto a Roma il regista Carlo Vanzina

Roma (askanews) - Cinema in lutto per la morte del regista Carlo Vanzina. Aveva 67 anni e combatteva da tempo con la malattia."Era amato da milioni di spettatori - ha scritto la famiglia annunciandone la scomparsa - ai quali, con i suoi film, ha regalato allegria, umorismo e uno sguardo affettuoso per capire il nostro Paese". I funerali si svolgeranno martedì 10 luglio alle 11 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli.I film diretti dal regista sono una carrellata di successi dal primo indimenticabile "Vacanze di Natale" a "Sapore di mare" a "Febbre da cavallo", con personaggi, battute e scene diventate parte dell'immaginario collettivo popolare italiano.