Claudia Cardinale a Cannes, ricorda Visconti e sostiene i giovani

Roma, (askanews) - Accoglienza da diva a Cannes per Claudia Cardinale che quest'anno campeggia sul manifesto dell'edizione numero 70 del festival in un'immagine in cui ventenne ballava sui tetti di Roma. Per lei è una grande emozione essere di nuovo qui e ringrazia il direttore Thierry Fremaux:"E' incredibile, io Thierry Fremaux lo conosco da tanto, gli voglio bene, sono arrivata qui all'inizio della mia carriera e lui mi ha voluta per festeggiare i 70 anni".L'attrice, 79 anni, oltre 150 film all'attivo, ricorda l'edizione indimenticabile del '63 con Visconti."Io mi ricordo quando venni per 'Il Gattopardo', stavo con Luchino e Lancaster ed è arrivato un uomo del circo con un ghepardo e io sono andata a baciarlo. E Luchino mi disse: guarda che non è un gatto, è un ghepardo!". A Cannes presenta "Nobili bugie" di Antonio Pisu, film ambientato nel '44 sui colli bolognesi, in cui è la duchessa di una famiglia nobile decaduta, che sopravvive alla guerra e al declino economico nascondendo tre ebrei in cambio di lingotti d'oro."Sono una nobile con mio marito, mi è piaciuto molto il copione, cerchiamo di salvare degli ebrei ma ci prendiamo un sacco di lingotti d'oro".Nonostante abbia lavorato con i più grandi, sostiene i giovani."In Italia ci sono pochi finanziamenti per i giovani, a differenza della Francia e dell'America, per me però è molto importante aiutarli, infatti ho fatto tanti film con registi giovani", ha affermato.Claudia Cardinale è inarrestabile. Sta anche per tornare a teatro, dopo oltre 10 anni, con "La strana coppia" di Neil Simon da ottobre ad aprile 2018 in tournée in Italia. Un omaggio a Pasquale Squitieri, recentemente scomparso, che sarà messo in scena dal suo aiuto-regista Antonio Mastellone usando i suoi appunti di regia."Ancora non ho avuto tempo di studiare nulla, è una pièce che voleva fare Pasquale Squitieri, che è stato l'unico uomo della mia vita, abbiamo deciso di farla per ricordarlo", ha concluso.