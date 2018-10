Crozza/De Luca: "Casalino? Sull'Iphone è Siri che chiede a lui le cose"

Maurizio Crozza - nella puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove - veste i panni del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e sulle polemiche legate al compenso del portavoce del Premier, Rocco Casalino afferma: "Io gli darei almeno il triplo, il quadruplo... E' la mente pensante di questo governo e un vanto per la nazione tutta. Sull'Iphone è SIRI che chiede le cose a Rocco Casalino, prima di lui l'arcobaleno era in bianco e nero, l'idea dei colori l'ha avuta lui."