In apertura della prima puntata della stagione di Fratelli di Crozza, in onda tutti i venerdì in prima serata su Nove, Maurizio Crozza veste i panni di un Luigi Di Maio incontenibile. Affacciato al suo balcone il vicepremier esulta e rivendica di aver abolito la povertà nel mondo per poi concludere: L’Europa chiederà indietro i soldi agli italiani? E allora aboliremo anche il popolo!