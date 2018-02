Crozza diventa Sting e canta "Io muoio patè"

Milano (askanews) - All'indomani dell'esibizione di Sting al Festival di Sanremo, Maurizio Crozza veste i panni della star internazionale, che ha reso omaggio al nostro Paese cantando in italiano, decisamente un po' stentato e il risultato rivisto con l'ironia del comico è: "Io muoio patè".Maurizio Crozza tornerà con "Fratelli di Crozza" in prima serata, e in diretta dagli studi di Milano, da venerdì 16 febbraio alle 21:25 sul NOVE (canale del gruppo Discovery Italia al tasto 9 del telecomando). Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com (http://it.dplay.com/).