Nel corso la puntata di Fratelli di Crozza - in onda il venerdì in prima serata sul Nove - Napalm 51, l'hater per eccellenza del web, non poteva esimersi dall'unirsi agli odiatori che sui socia hanno coperto d'insulti Lodo Guenzi, reo di aver dedicato "Niente di Speciale" a una ragazza di origini etiope.