Crozza su Ceresani: "Il riscaldamento globale colpa di Satana"?

Milano (askanews) - In apertura Della trasmissione Tv "Che fuori tempo che fa" di Fabio Fazio su Rai1, l'attore Maurizio Crozza commenta le dichiarazioni di Cristiano Ceresani, Capo di Gabinetto del ministro per la famiglia e le disabilità, Lorenzo Fontana secondo cui il cambiamento climatico "è colpa di Satana"."Secondo Ceresani, Satana sarebbe sceso sulla terra su un furgone Euro 1 Diesel con il climatizzatore a manetta fumando e bruciando la plastica...", l'artista genovese ha proseguito: "Fosse per lui, il riscaldamento globale non lo combatti con l'eolico ma con l'esorcista. Vade retro Gasolio esci da questo serbatoio"!