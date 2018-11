Torna Crozza/Toninelli - nella puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove - il Ministro dei Trasporti continua a portare per l'italia il suo entusiasmo e ha farne propaganda anche via social. Instancabile propone l'idea di futuro dei 5 Stelle "Le merci non dovranno più viaggiare! Tutto dovrà essere a km zero, io a casa faccio le uova, lei a casa produce le Audi, poi ci troviamo a metà strada, io le do un uovo lei mi da un'Audi"