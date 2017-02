D'Alessio: "Ecco il mio nuovo album, come un guardaroba"

Roma, (askanews) - Esce nel giorno del suo 50esimo compleanno, un po' come una torta con tante fette da distribuire ai fan di tutto il mondo, il nuovo disco di Gigi D'Alessio, dal titolo "24.02.1967", disponibile appunto dal 24 febbraio.Nell'album c'è tutto D'Alessio: "E' un album ricco, un album che rappresenta la mia anima e rappresenta il mio guardaroba: dal jeans alla giacca al costume al pantaloncino corto".Undici brani tra i quali il pezzo sanremese "La prima stella" - un brano dedicato alla madre andata via troppo presto - e a una versione in 5/4 de "L'immensità" di Don Backy. Il viaggio tocca anche il mondo della canzone napoletana con "Pecché", un brano d'amore davvero emozionante.Un album per spegnere 50 candeline in un modo originale: "E' un grande lusso potersi permettere di farsi la torta. In 8 mesi e farlo uscire il giorno del mio compleanno. Poi mi sono detto: devo riuscirci perché è giusto che la torta la apra insieme a chi mi ha sostenuto, al mio pubblico, alla mia famiglia. È una famiglia enorme in giro per il mondo che mi sostiene e gioisce con me e soffre con me. Perché la vita è un po' come la musica, ci sono gli alti e bassi".D'Alessio, eliminato a Sanremo nella prima fase, ha gettato acqua sul fuoco sulle polemiche che lui stesso aveva sollevato nei confronti della giuria di qualità:"Per me è diventato uno slogan. Polemiche niente. Credo che quello che ho fatto al Festival possa servire agli organizzatori del prossimo Festival a ragionare in maniera diversa nella scelta della giuria di qualità".