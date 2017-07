Dal 19 luglio al cinema: Prima di domani

Milano (askanews) - Arriva il 19 luglio nei cinema italiani "Prima di domani", teen movie che riprende il tema dell'indimenticabile "Ricomincio da capo" con Bill Murray, in chiave thriller. Una ragazza continua a rivivere il giorno in cui rimane vittima di un grave incidente e deve capire come cambiare il suo destino.Il film è tratto dal bestseller di Lauren Oliver "E finalmente ti dirò addio" ed è stato girato in soli 24 giorni. La protagonista è Zoey Dutch, figlia d'arte: sua madre è Lea Thompson, l'interprete di Lorraine, la mamma di Michael J. Fox alias Marty McFly nella saga di "Ritorno a futuro".