Dal 29 giugno al cinema: "Il tuo ultimo sguardo"

Milano (askanews) - Dal 29 giugno arriva nei cinema "Il tuo ultimo sguardo", film che segna il ritorno alla regia di Sean Penn, a 10 anni da "Into the wild".Milano (askanews) - I protagonisti della politica, ambientata in Liberia ma girata in Sudafrica, sono Javier Bardem e Charlize Theron. Nonostante sia una produzione hollywoodiana, nessuno dei protagonisti è di origine statunitense. Il film è nato da un'idea dell'attrice Robin Wright, con cui Sean Penn è stato sposato, che avrebbe voluto interpretarlo. Una volta divorziati è stata ripresa da Penn che ha scelto come protagonista Charlize Theron, ai tempi la sua nuova fidanzata.