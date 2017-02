Dal bestseller al film, "The Circle" con Emma Watson e Tom Hanks

Roma, (askanews) - E' giusto rinunciare alla privacy, condividere ogni momento e aspetto della propria vita, per vivere nella trasparenza assoluta? Dal bestseller "Il Cerchio" di Dave Eggers, sta per arrivare al cinema il film, "The Circle", di James Ponsoldt.Ambientato in un futuro non troppo lontano, nella grande azienda The Circle, che potrebbe essere una versione avveniristica di Facebook o Google, il film è raccontato attraverso gli occhi di Emma Watson, giovane impiegata inizialmente entusiasta di questa grande avventura tecnologica.Ma il fondatore della società, Tom Hanks, la spingerà a rinunciare alla sua privacy e a rendere pubblico ogni suo istante, anche quelli più intimi. Ma quanto si è davvero al sicuro, quando tutti hanno la possibilità di guardare? Il film, un thriller psicologico, arriverà al cinema dal 27 aprile.