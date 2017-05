Dalla Folgore a The Voice, commovente interpretazione di "Caruso"

Roma, (askanews) - Performance emozionante e standing ovation per Nicola Cavallaro, ex paracadutista della Folgore, studente di medicina e chirurgia, l'unico cantante italiano in gara al talent The Voice France. La sua interpretazione del brano "Caruso" di Lucio Dallo. Che ha consacrato il successo, è stata un trionfo. Ora Nicola è approdato alle fasi finali.Il primo aprile ha debuttato a The Voice of France con "Fallin" di Alicia Keys. E' approdato alle fasi finali del talent grazie alla canzone "Qualcuno mi ha detto" di Carla Bruni.