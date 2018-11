Di Maio sul lavoro col padre: "Passavo 8 ore a fare il cappello col giornale"

Maurizio Crozza - nella puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove - porta sul palco Luigi Di Maio. Il Vicepremier ricorda i tempi in cui lavorava come operaio nell'impresa del padre "il mio turno era di 8 ore ma 7 e mezzo buone me le mangiavo per fare il cappello col giornale" e torna sulle fake news dei giornali di regime di cui non riesce a ricordare i Direttori "Se questo Luigi Aldo Moro Calabresi ha fatto lavorare in nero dei calabresi io prendo le distanze da suo padre...Aldo."