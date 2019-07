Diverte con ironia "Romagnoli DOP" la web serie di Paolo Cevoli

Rimini, 30 lug. (askanews) - Gag divertenti e tanta ironia all'insegna della tipicità. Il comico Paolo Cevoli sì è cimentato in "Romagnoli DOP", l'originale web serie in onda ogni giovedì sul suo canale YouTube e sulla sua pagina Facebook."Una serie web che racconta della tipicità delle persone che abitano e vivono in Romagna anche se non sono originarie è una DOP denominazione di origine protetta".L'obiettivo delle 13 puntate è tutelare e valorizzare le caratteristiche dei romagnoli e di tutti coloro che si riconoscono nell'innata simpatia e cordialità della gente di Romagna."Sono tre le dimensioni che ci contraddistinguono: la sburonaggine, il patachismo e l'ignorantezza, queste tre cose sono raccontate in questa serie web abbiamo deciso di realizzare, sta avendo un grande successo sui social, ha già avuto più di 4 milioni di visualizzazioni su Facebook ".Nella serie compaiono tanti ospiti illustri che con simpatia raccontano pregi e difetti di un popolo che si fa amare.