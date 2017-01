Drew Barrymore diventa zombie nella nuova serie Netflix

Milano, (askanews) - Drew Barrymore si trasforma in zombie nella nuova serie originale Netflix "Santa Clarita diet" di cui è protagonista. Una commedia dal gusto macabro in cui l'attrice di "Mai stata baciata" e "Confessioni di una mente pericolosa" interpreta una donna, Sheila, che vive nel sobborgo di Los Angeles Santa Clarita. Qui insieme al marito Joel, con cui condivide anche l'attività di agente immobiliare, e la figlia adolescente Abby conduce una vita normale, ma senza troppe soddisfazioni.Tutto cambia quando si scopre che Sheila è una "morta ma anche non morta", ma senza lo spiacevole effetto collaterale della decomposizione, affamata e in cerca di corpi umani. Un cambiamento drastico che sconvolgerà la vita familiare di tutta la famiglia e non solo.