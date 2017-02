Elodie: a Sanremo sono cresciuta, con Emma c'è rispetto e stima

Milano (askanews) - Un disco pop con un'anima new soul: è "Tutta colpa mia" il nuovo album di inediti di Elodie, prodotto da Emma e da Luca Mattioni, che contiene il brano presentato dalla cantante al 67esimo Festival di Sanremo."Sono cresciuta e l'ho capito su quel palco, ho una sicurezza diversa".Il disco contiene 13 canzoni ed è ricco di collaborazioni, da Zibba che con lei canta in "Amarsi basterà" agli autori come Amara, Giovanni Caccamo, Ermal Meta e la stessa Emma, autrice del brano di Sanremo e sua coach ad "Amici"."E' una collaborazione che è nata con spontaneità e come tutte le cose spontanee ha dei bei confronti, ci vogliamo bene, c'è molto rispetto, la stimo molto: è bello quando tra donne c'è coesione".Per presentare il disco Elodie è impegnata in un instore tour in tutta Italia che parte da Milano."E' la parte che preferisco perchè essendo estroversa mi piace il contatto fisico, abbraccio tutti: il tempo è la cosa più bella che abbiamo e quando decidi di dedicarlo a qualcun altro devi ringraziarlo. Mi fa felice sapere che ci sono persone che mi aspettano. Io sono fortunata, lavoro, cerco di impegnarmi e di crescere e dimostrare che imparo e miglioro e rimetto questo nella musica".Il 26 aprile Elodie sarà in concerto all'Alcatraz di Milano con un'ospite speciale."Se sarà libera Loredana Bertè ci sarà, mi farebbe tanto piacere e sarebbe un onore averla".