Equitazione, anche Jaqen di Game of Thrones al Global Tour

Roma, 6 set. (askanews) - Una parata di stelle ha illuminato la notte del Longines Global Champions Tour di Roma. Nell'opening party della quinta edizione capitolina della competizione internazionale di salto ostacoli, alle migliori amazzoni e ai migliori cavalieri presenti allo Stadio dei Marmi di Roma si sono aggiunti vip del mondo dello spettacolo: Tom Wlaschiha, l'attore tedesco che ha interpretato Jaqen in "Game of Thrones", poi si sono concessi qualche scatto anche Lidia Vitale insieme a Gianfilippo Grasso e Arianna Veronesi.Presente anche l influencer Asia Nuccitelli, l attrice e modella Desirée Popper, Numa Palmer, Alessandra Ferrara, Rosy Greco e Lea Gasparoli, e ancora Melissa Bartolini, Alan Cappelli. Uno scenario imperdibile, djset e una spaghettata di mezzanotte hanno accolto anche gli atleti che animano sia il Longines Global Champions Tour, con Jessica Springsteen figlia del Boss e Athina Onassis, nipote dell armatore greco Aristotele, in testa, sia i protagonisti del World Tour di Beach Volley che sta andando in scena al Foro Italico.