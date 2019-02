"Fateme cantà", nuovo singolo di Ultimo. Nel video c'è Venditti

Roma, 22 feb. (askanews) - Si intitola "Fateme cantà" il nuovo singolo di Ultimo, che per la prima volta presenta un brano scritto in romanesco, ora disponibile in digitale.Dopo "I tuoi particolari", già disco d'oro con cui ha partecipato a Sanremo, il cantante ha anticipato ai fan il nuovo inedito che, al debutto, ha già conquistato la prima posizione su iTunes e sarà contenuto nel disco "Colpa delle favole", in uscita il 5 aprile.Il singolo è accompagnato dal video firmato dal regista Emanuele Pisano, in cui appare anche Antonello Venditti, segno del legame tra la storica tradizione musicale romana e la nuova scena cantautorale della città."Fateme Cantà" è una sorta di manifesto, un brano crudo, dove Ultimo racconta in modo diretto la voglia di fare musica con semplicità, anche grazie al linguaggio che per lui è più spontaneo. Nato e cresciuto a San Basilio, periferia romana, il cantante 23enne mostra le sue radici e risveglia emozioni legate al quotidiano. Nel testo, c'è il contrasto tra il successo e la vita di tutti i giorni, quella in cui in molti possono riconoscersi mentre, a testa alta, cercano di affrontare problemi molto lontani dalle luci del palcoscenico.Intanto Ultimo si prepara al "Colpa delle favole tour", la tournée sold out in 18 palazzetti italiani che partirà il 27 aprile da Eboli. Con una data zero il 25 aprile al Palasport di Vigevano. Già oltre 50mila i biglietti venduti per "La Favola", evento il 4 luglio all'Olimpico di Roma.