Festa di Roma, ad Alice sfilano le fatine Winx sul red carpet

Roma, 20 ott. (askanews) - Una folla di bambini alla Festa del Cinema di Roma per il red carpet animato delle fatine Winx organizzato da Alice nella città, la sezione autonoma e parallela della kermesse dedicata alle giovani generazioni. Un evento organizzato per festeggiare il 15 anniversario della nascita delle magiche eroine nate dalla fantasia di Iginio Straffi.Sul tappeto rosso hanno sfilato tutte insieme, Bloom, Stella, Flora, Aisha, Musa e Tecna, prima di accompagnare in sala l anteprima mondiale del primo episodio della serie 8 delle Winx presentato a Roma.L ultimo capitolo della saga andrà in onda nella primavera 2019 su Rai Yoyo e vedrà le fatine protagoniste di una nuova trasformazione, con il ritorno di Enchantix, Syrenix e Butterflix.