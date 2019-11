Firenze, ecco l'Antico Setificio set della serie "Pezzi Unici"

Firenze, 12 nov. (askanews) - Presentata a Firenze la nuova serie Rai "Pezzi Unici" di Cinzia TH Torrini, in onda per sei puntate dal 17 novembre in prima serata su Rai1. La fiction è ambientata nelle botteghe artigiane di Firenze e mescola giallo, commedia, dramma giovanile e romanzo di formazione, e la presentazione si è tenuta nella spettacolare cornice dell'Antico Setificio Fiorentino di fine Settecento, location in cui sono state girate diverse scene.La serie racconta la storia dell'artigiano Sergio Castellitto, sconvolto dalla misteriosa morte del figlio, che prende a lavorare nel suo laboratorio artigiano cinque ragazzi "persi" di una casa famiglia che stanno seguendo un percorso di recupero, cinque "pezzi unici" in cerca di riscatto. Nel cast tra gli altri Giorgio Panariello, Irene Ferri e cinque giovani ragazzi quasi tutti all esordio sul grande schermo.