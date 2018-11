Foja, da Napoli a Barcellona, Parigi, Londra tra musica e cinema

Roma (askanews) - E' un gruppo fortemente radicato nella propria città, Napoli, ma ora i Foja hanno varcato i confini italiani con una tournée in diverse città europee, tra cui Parigi, Amsterdam, Dublino, Londra, Barcellona. Contemporaneamente è stata lanciata la versione internazionale di due singoli che appartenevano al loro ultimo album, "O treno che va": "Dummeneca (Domingo)", cantato il lingua catalana con Adrià Salas del gruppo La Pegatina, e "A qui tu appartiens" cantato dalla musicista francese Pauline Croze. La voce del gruppo, Dario Sansone, racconta: "Sono nati fondamentalmente dalla nostra voglia di miscelarci con altri linguaggi e altre culture, come facciamo con il suono dove facciamo una continua ricerca e un continuo mix tra la nostra tradizione e suoni che provengono da altri luoghi. Mentre le persone oggi non sono molto pronte a scambiare con il prossimo e comunque con chi viene da lontano noi cerchiamo di avvicinarci perché siamo figli di una terra di mare di un luogo che ha sempre accolto attraverso i porti che oggi si vogliono chiudere".Il video di "Dummeneca" è girato tra Napoli e Barcellona, due città che si somigliano molto, mentre il brano in francese è accompagnato dalle immagini del film d'animazione "Gatta Cenerentola", di cui Sansone è uno dei registi e che ha vinto due David di Donatello. Il brano originale, "A chi appartieni", era nella colonna sonora del film, prodotto dalla napoletanissima factory Mad Entertainment e ora in uscita in Austria, Germania e Francia."Credo che il lato cinematografico e il lato musicale dei Foja vadano di pari passo con il fatto che in questo momento questa città ha una rilevanza culturale a livello nazionale importante, in questo preciso momento storico, dove Napoli con tante realtà che si muovono potrebbe sembrare un'isola felice della cultura e dell'arte".Ora, mentre continua il progetto di collaborazione con musicisti stranieri, i Foja sono a lavoro sul nuovo disco, che uscirà nel 2019, mentre alla Mad Entertainment si sta già ideando un nuovo film.